فرنسا.. احتجاز 6 متهمين بالتخطيط لاستهداف كنيس يهودي

شفق نيوز- باريس

أعلنت السلطات الفرنسية، يوم السبت، احتجاز ستة أشخاص بتهم تتعلق بهجوم ⁠تم إحباطه في وقت سابق من الشهر الجاري تشير تقارير إلى أنه كان يستهدف كنيساً يهودياً في ضاحية سارسيل بالعاصمة باريس.

وبحسب المدعي العام الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب، فقد تم القبض على المشتبه ‌بهم ⁠الستة، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، بعد إجلاء نحو 300 شخص ⁠من سارسيل في 12 تموز/ يوليو عقب العثور على ⁠سيارة مشبوهة بالقرب من الكنيس.

وأشار المدعي إلى ⁠أن المؤامرة مرتبطة بـ"متشددين مسلمين".

وكانت تقارير استخباراتية وأمنية أوروبية صادرة مؤخراً قد أظهرت تصاعداً غير مسبوق في مستوى التهديد الأمني الموجه ضد الجاليات والمنشآت اليهودية في أوروبا، مدفوعاً بشكل مباشر بالعمليات الخارجية الإيرانية والتوترات العسكرية المرتبطة بطهران.