فانس "محبط" من بعض الأميركيين ويؤكد: التهديد الإيراني في هرمز يمكن حلّه دبلوماسياً

شفق نيوز- واشنطن

أكد نائب الرئيس الأميركي، جيمس ديفيد فانس، مساء اليوم الأربعاء، أن التهديد الإيراني في مضيق هرمز لم يعد من الممكن حلّه إلا بالطرق الدبلوماسية، فيما أعرب عن "إحباطه" من تصريحات بعض الأميركيين.

وقال فانس في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز: "التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية".

وأضاف أنه يشعر "بإحباط شديد من الأميركيين الذين يقولون إنه لا يمكن التفاوض مع الإيرانيين".

وأشار إلى أنه "يمكن قصف الإيرانيين وتدمير بعض قدراتهم لكن إطلاق النار على السفن بالمضيق سهل ولا بد من الاستعداد للحوار".

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة شنت هجمات على أهداف إيرانية منذ أيام عدة، وكان آخرها بالتزامن مع إعداد هذا الخبر.