فانس: لدينا خيارات للتعامل مع إيران ولن نكرر "أخطاءنا" في أفغانستان

شفق نيوز- واشنطن

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترمب لديه خيارات للتعامل مع إيران، مبيناً أن الولايات المتحدة قررت التفاوض مع إيران و"نحن في موقع قوة ولن نكرر أخطاءنا في أفغانستان".

وأضاف فانس، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "ترمب يملك خيارات للتعامل مع إيران إن عادت لبرنامجها النووي أو هددت جيرانها، ولم يتخل ترمب عن هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وتابع: "إذا عادت إيران لبرنامجها النووي أو تهديد جيرانها سيكون لترمب خيارات بالتعامل معها، وأسقطنا القنابل على إيران عندما قررت استهداف السفن".

وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن "من يهاجمون التفاوض مع إيران الآن كانوا يشجعونه قبل الحرب".

وكان فانس قد قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة.

وأضاف أن "ترمب طلب منا استخدام مذكرة التفاهم مع إيران لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط ثم نرى كيف ستتطور الأمور".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن عقد اجتماع مع الجانب الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة، واصفاً إياه بأنه "ممتاز".

ويأتي حديث ترمب بعد ساعات، من التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن ثلاثة مليارات دولار لإيران، في إطار المحادثات الفنية غير المباشرة الجارية بين طهران وواشنطن بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة، بحسب مصادر مطلعة.

واتفقت واشنطن وطهران، الأحد الماضي، على وقف الهجمات التي تجددت في الأيام الأخيرة رغم توقيعهما في منتصف حزيران/ يونيو، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ومهدت هذه المذكرة التي توسطت فيها باكستان وقطر، لمفاوضات هدفها التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوماً.