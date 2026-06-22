فانس: رفع التجميد عن الأموال الإيرانية يعتمد على التقدم في المفاوضات

شفق نيوز- واشنطن

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الاثنين، أن واشنطن لن ترفع التجميد عن الأموال الإيرانية، قبل تحقيق تقدم في المفاوضات مع طهران.

وقال فانس في تصريحات صحفية: "نحقق تقدما على صعيد المفاوضات الفنية، وطلبنا من قطر مساعدتنا في إيجاد آلية لضمان أين ستذهب الأموال الإيرانية".

وأضاف أنه "لا يمكن أن نثق بأقوال الطرف الآخر بل بأفعاله"، مؤكداً أنه "لن يتم رفع التجميد عن الأموال الإيرانية ما لم يتحقق تقدم على صعيد المفاوضات".

واختُتمت في منتجع بورغنستوك السويسري، ليلة الأحد - الاثنين، الجولة الأولى من المفاوضات رفيعة المستوى بين أميركا وإيران، برعاية مشتركة من قطر وباكستان، وسط أجواء وُصفت بالإيجابية والبنّاءة، مع الإعلان عن إحراز تقدم وإنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على الوساطة، إلى جانب فرق عمل مختصة بالملف النووي والعقوبات وآليات المراقبة وحل النزاعات، كما تم اعتماد خارطة طريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما.

وشمل التفاهم إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى خلية لفض النزاعات المتعلقة بلبنان، فيما تتواصل المحادثات الفنية خلال الأيام المقبلة سعياً للوصول إلى اتفاق نهائي.