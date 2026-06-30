فانس: ترمب يريد مواصلة التفاوض مع إيران والتفتيش المستمر شرط أساسي

شفق نيوز- واشنطن

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترمب يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع إيران مع التزامات يمكن التحقق منها، مشدداً على ضرورة التحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة.

وقال فانس، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز: "نريد من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي"، مبيناً أن "ترمب طلب منا استخدام مذكرة التفاهم لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط ثم نرى كيف ستتطور الأمور".

وعن نفي إيران إجراء مفاوضات على أي مستوى خلال الأيام المقبلة، أضاف فانس، أن "نفي إيران إجراء مفاوضات أسلوب لا أفهمه، وما يزال هناك قدر من عدم اليقين ولا أحد يستطيع التأكد مما سيفعله الإيرانيون"، موضحاً أن "المحادثات الفنية مع إيران مبنية على المفاوضات التي أجريناها من قبل".

وأوضح نائب الرئيس الأميركي: "أمامنا خياران إما السعي إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران شرط تغيير سلوكها أو تثبيت المكاسب التي حققناها"، مشيراً إلى أن "ترمب مستعد لإلقاء القنابل من جديد على إيران".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي قد قال، مساء الثلاثاء، إنه "لا توجد لدينا أي خطط لإجراء مفاوضات مع الجانب الأميركي على أي مستوى خلال الأيام القليلة المقبلة".

كما أكدت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، عدم وجود اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أشارت إلى أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن سير المفاوضات.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، أن طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة.

هذا وأفاد مصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وطهران، أمس الاثنين، بأن فرقاً فنية من إيران والولايات المتحدة ستجتمع في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.