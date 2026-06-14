غوتيريش ينتقد الضربات الإسرائيلية على بيروت: تهدد اتفاق واشنطن وطهران

شفق نيوز- نيويورك

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الأحد، انتقادات للضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت التي تهدد بنسف خطط الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق مع إيران في وقت لاحق من اليوم.

وقال غوتيريش في بيان: "وقعت الضربات رغم وقف إطلاق النار وفي وقت يتوقع أن تتوصل فيه الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يمهد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع".

وأضاف: "أحض كل الأطراف على إبداء أقصى درجات ضبط النفس في هذه اللحظة المفصلية".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على العاصمة اللبنانية، الأحد، قائلاً إنه يستهدف حزب الله بعد أن أطلق الحزب مقذوفات باتجاه شمال إسرائيل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنه سيطلب من إيران عدم قصف إسرائيل رداً على قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح ترمب أن الهجوم الإسرائيلي على بيروت كان من الممكن تجنبه، لا سيما في "يوم مميز" بينما التوصل إلى اتفاق مع إيران كان وشيكاً.