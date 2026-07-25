غوتيريش يلتقي الشرع.. أول زيارة لأمين عام أممي إلى سوريا منذ 17 عاماً

شفق نيوز- دمشق

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة يجريها أمين عام للمنظمة الدولية إلى سوريا منذ 17 عاماً، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب.

وكتب غوتيريش، عبر منصة "إكس" فور وصوله، أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري.

واستقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، الأمين العام والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار دمشق الدولي، قبل أن يتوجه إلى قصر الشعب حيث عقد لقاءً مع الرئيس أحمد الشرع.

وتعد الزيارة الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ زيارة بان كي مون عام 2009، كما تأتي بعد نحو عام ونصف على سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الحكومة السورية، مشيراً إلى أن غوتيريش سيجدد خلالها التزام المنظمة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وتتضمن الزيارة، بعد لقاءات المسؤولين السوريين، جولة ميدانية في هضبة الجولان لتفقد مقر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، التي تشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1974، والذي شهد توترات عقب سقوط النظام السابق وإعلان إسرائيل توسيع وجودها داخل المنطقة العازلة.

وتأتي زيارة غوتيريش، في ظل انفتاح دولي متزايد على دمشق، تشارك فيه دول عربية إلى جانب الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، في إطار دعم مسار الاستقرار وإعادة الإعمار، بعد سنوات اقتصر فيها الحضور الدولي على الجوانب الإنسانية.