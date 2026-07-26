غوتيريش من دمشق: انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا مرفوضة وسنرفع تقريراً لمجلس الأمن

شفق نيوز- دمشق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد، أن انتهاكات إسرائيل للسيادة السورية غير مقبولة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستقدم تقريراً مفصلاً إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الحالي بشأنها.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، تابعته وكالة شفق نيوز إن زيارته إلى سوريا ذات دلالة عميقة وتعكس تضامن الأمم المتحدة وشراكتها مع السوريين، معتبراً أن ما شهدته البلاد يدل على نجاحها وأنها جزء لا يتجزأ من التاريخ العريق والنسيج الغني للمنطقة.

ودعا إسرائيل إلى الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، موضحاً أن السوريين أظهروا قدرة استثنائية على الصمود رغم سنوات الحرب، وأن المهمة الحالية تتمثل في ترجمة التغيير السياسي إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين، بحيث يشعر كل سوري بأنه شريك في مستقبل بلاده.

وأوضح أن الشعب السوري لا ينبغي أن يتحمل عبء التعافي بمفرده، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه.

وأشار غوتيريش، إلى أن المساعدات الأممية الحالية لا تغطي سوى نحو 20 بالمئة من احتياجات السوريين، مضيفاً أن سوريا تحتاج إلى دعم لاستعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وتعزيز قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وتهيئة الفرص الاقتصادية، وهناك ضرورة لإعادة ربطها بالاقتصادين الإقليمي والدولي وعودة شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية.

وفي جانب آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه شعر بالرعب خلال زيارته إلى سجن صيدنايا، بسبب ما شهده من انتهاكات وتعذيب خلال السنوات الماضية.

وختم غوتيريش، بالتأكيد أن سوريا تبقى دعامة من دعائم الاستقرار في المنطقة، وأن الأمم المتحدة ستظل شريكاً ثابتاً للشعب السوري في مسيرة التعافي وإعادة البناء.