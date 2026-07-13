إغلاق جميع المطارات في اليمن حتى إشعار آخر

شفق نيوز- صنعاء

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليمنية، يوم الاثنين، تعميماً بإغلاق جميع مطارات اليمن أمام حركة الطيران.

وذكرت الهيئة في بيان، أن قرار الإغلاق سيستمر حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنن قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، تعرض مطار صنعاء الدولي لسلسلة غارات سعودية، فيما اعتبرت الجماعة أن الهجوم ينهي مرحلة خفض التصعيد، بالتزامن مع اتهامات يمنية لإيران بانتهاك الأجواء ودعم الحوثيين.

من جانبه، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله، إن "الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد، والرد قادم".

وفي المقابل، أعلن وزير الدفاع اليمني "نفاد صبر الحكومية اليمنية إزاء اختراق الطائرات الإيرانية الأجواء اليمنية، وسيكون هناك رد على هذه الانتهاكات"، مؤكداً أن القوات اليمنية "ستتصدى للطائرات الإيرانية المعادية بجميع الوسائل المتاحة".