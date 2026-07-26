غزة.. إسرائيل تغتال قائد خلية المسيّرات لحماس

شفق نيوز- غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، اغتيال "همام عيد" قائد خلية الطائرات المسيرة التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، في مخيمات الوسطى الواقعة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة (منطقة دير البلح ومحيطها).

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن عيد كان مسؤولاً عن تصنيع الطائرات المسيّرة التي خصصت لاستهداف الإسرائيليين وقوات الجيش.

وذكر أن عيد شغل في السابق منصب قائد خلية الطائرات المُسيّرة الصغيرة (الدرونات) في مخيمات الوسطى، وشارك في تنفيذ مخططات استهدفت قوات الجيش في المجال الجوي.

وأشار إلى أنه وخلال الفترة الأخيرة، حاول عيد العمل على إعادة تأهيل المنظومة الجوية التابعة لحماس، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.