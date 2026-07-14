غزة.. إسرائيل تغتال رئيس الأمن العسكري في كتيبة "جباليا"

شفق نيوز- غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تصفية رئيس الأمن العسكري في كتيبة وسط "جباليا" التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، محمد مروان محمد سالم، في هجوم شمال قطاع غزة.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بـ"القضاء على عدد من العناصر الآخرين الذين ينتمون إلى الجناح العسكري للتنظيم: عبد الملك أبو الجبين - من وحدة النخبة في كتيبة وسط جباليا ورئيس قسم التحقيقات في شرطة حماس، ويامن محمد جبريل عبيد - عنصر في كتيبة وسط جباليا، وغسان أكرم سلامة الدقس - عنصر في كتيبة غرب جباليا وناشط في شرطة حماس".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن العناصر اجتمعت في الفترة الأخيرة، بهدف محاولة الدفع بمخططات وتنفيذها، وتم القضاء عليهم لإزالة التهديد.

وشهد قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، استهدفا نقاطاً للشرطة الفلسطينية وخياماً تؤوي نازحين ومناطق سكنية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 8 قتلى و32 مصاباً، موضحة أن إجمالي الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغ 1108 قتلى و3578 جريحاً، إلى جانب انتشال 800 جثمان من تحت الأنقاض.