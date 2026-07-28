غزة.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد بقوة النخبة في "الجهاد الإسلامي"

شفق نيوز- غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، تصفية قائد بقوة النخبة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي محمد خليل محمد اسلام، إثر غارة أمس على خان يونس بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وصول 4 قتلى فلسطينيين، و14 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالي عدد القتلى منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 73,333 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 174,023 مصاباً.