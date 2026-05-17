غزة.. إسرائيل تعلن اغتيال "بهاء بارود" القيادي في عمليات حماس

شفق نيوز- غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، تصفية بهاء بارود، قائد في هيئة العمليات التابعة للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن "بارود كان يعمل على التخطيط لهجمات ضد قواته في المنطقة الجنوبية".

وأضاف أن "بارود عمل خلال الحرب، خصوصاً في الفترة الأخيرة، على التخطيط والدفع بعدد من المخططات والهجمات التابعة لحماس ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة، وضد الإسرائيليين على المدى الزمني القريب".

وبحسب البيان، شكّل بارود تهديداً فورياً لقوات الجيش، وتمت تصفيته بغارة جوية دقيقة أمس السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤولون بمجال الصحة أن غارات إسرائيلية أودت بحياة أربعة فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة.

وذكر مسعفون أنّ غارة إسرائيلية قتلت فلسطينياً واحداً بالقرب من مركز للشرطة في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحاً كان يشكل تهديداً مباشراً للقوات المتمركزة في جنوب القطاع.

وفي واقعة منفصلة، قال مسعفون في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أخرى قتلت ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في مطبخ خيري بالقرب من مستشفى الأقصى في دير البلح بوسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إن عز الدين الحداد قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، قُتل في ما وصفها الجيش بأنها ضربة دقيقة على مدينة غزة يوم الجمعة.

ولا تزال المحادثات غير المباشرة مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس من أجل المضي قدماً في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لما بعد الحرب في غزة، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب بين الجانبين.

وكثفت إسرائيل هجماتها على غزة في الأسابيع التي تلت وقف القصف المشترك مع الولايات المتحدة على إيران، ووجهت نيرانها مجدداً نحو القطاع الفلسطيني المدمر، حيث يقول الجيش إن مسلحي حماس يفرضون سيطرتهم.