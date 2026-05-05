غزة.. دعوات لتدخل دولي عاجل لمواجهة تفشي الأوبئة

شفق نيوز- غزة

دعت الحكومة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، إلى تدخل دولي عاجل لمواجهة تفشي أمراض خطيرة بين نازحي قطاع غزة، وسط تدهور حاد في الأوضاع الصحية والبيئية جراء تداعيات الحرب.

وقال بيان الحكومة إن الأوضاع في قطاع غزة تنذر بكارثة صحية، جراء تلوث المياه وتدمير إسرائيل شبكات الصرف الصحي، إلى جانب انتشار القوارض والبعوض نتيجة تراكم النفايات ومنع إدخال مستلزمات النظافة والصحة.

ودعا الجهات الدولية إلى "التدخل العاجل لتأمين المستلزمات الطبية والوقائية، بما يحد من انتشار الأوبئة بين النازحين".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأونروا في بيان، إن "الفلسطينيين في غزة يعانون بشكل متزايد من التهابات جلدية ناتجة عن انتشار الجرذان والفئران والقمل والبراغيث والعث".

وأوضحت أن فرقها الصحية تعالج نحو 40 بالمئة من الحالات التي تُقدر بالآلاف، مشيرة إلى أن هذه الأمراض يمكن علاجها بسهولة وبأدوية بسيطة في الظروف الطبيعية، إلا أن نقص الأدوية يحول دون ذلك.

وفي 25 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة في قطاع غزة، بسبب القوارض والطفيليات الخارجية منذ بداية العام.

وقالت المنظمة إن الظروف "اليائسة والخطيرة" في غزة لا تزال تعرقل جهود التعافي، مشيرة إلى ارتفاع معدلات العدوى بين العائلات.

ورغم دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بعد عامين من الحرب، لا تزال الأوضاع المعيشية والصحية متدهورة لـ 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.4 مليون نازح.

وخلفت الحرب منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح.