غارات أميركية تضرب عمق إيران وطهران تهدد هرمز واستنفار دفاعي في الخليج

شفق نيوز - أربيل

شهدت الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث شنت القوات الأميركية موجة جديدة من الضربات الجوية العنيفة استهدفت البنية التحتية والمواقع العسكرية جنوبي إيران، ما أسفر عن سقوط قتلى وتدمير جسور ومطارات حيوية بالقرب من ممرات الملاحة الدولية، في حين ردت طهران بتهديد مباشر بوقف صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، معلنة استهداف قاعدة أميركية في سوريا.

تفاصيل الضربات الأميركية الست

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان صدر من مقرها بمدينة تامبا بفلوريدا، عن إتمام أحدث موجة رئيسية من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية ليل الخميس - الجمعة، لتسجل بذلك الليلة السادسة على التوالي من القصف الجوي والبحري المكثف.

وأوضحت "سنتكوم" أن مقاتلات وطائرات مسيرة وسفن حربية أميركية شاركت في العملية، واستهدفت عشرات المواقع الحيوية، شملت مراكز المراقبة الساحلية والدفاع الجوي، والبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، والقدرات البحرية الإيرانية، وذلك بهدف تقويض قدرات طهران ومحاسبتها على الهجمات الأخيرة التي طالت خطوط الملاحة التجارية.

وأكد البيان انتشار أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في عموم الشرق الأوسط على أهبة الاستعداد القتالي التام.

تدمير الجسور واستهداف مطار إيرانشهر

في المقابل، أكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية سقوط 7 قتلى جراء الهجمات الأميركية التي ركزت على تدمير شرايين النقل والمواصلات في مقاطعة بندر خمير التابعة لمحافظة هرمزغان المطلة على الخليج.

وأشارت التقارير الإيرانية إلى أن الطيران الأميركي قصف 6 جسور خلال الساعات الماضية، من بينها جسران رئيسيان يقعان بالقرب من قرية "كهورستان" ونهر "شور" في مقاطعة بندر خمير. كما طال القصف مطار "إيرانشهر" الواقع في جنوب شرق البلاد؛ حيث تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ أو قذيفة أمريكية واحدة على الأقل.

تهديد إيراني بـ"إغلاق هرمز" وقصف قاعدة التنف

وفي رد فعل سريع وحاسم، أعلن الحرس الثوري الإيراني عبر وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، عن معادلة جديدة للرد على العمليات العسكرية الأميركية، مؤكداً أنه "لن يتم تصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة"، محذراً من أن حركة التصدير وشريان الطاقة العالمي عبر المضيق ستتوقف كلياً طالما تواصل القصف.

وميدانياً، أعلن الحرس الثوري عن توجيه ضربة عسكرية استهدفت مركز قيادة أمريكياً حيوياً في قاعدة "التنف" الواقعة عند المثلث الحدودي السوري - العراقي - الأردني، كرد أولي مباشر على الضربات الأمريكية.

شظايا الاعتراض تطال دول الخليج

وامتدت آثار هذا الصراع الإقليمي المحتدم إلى الأجواء الخليجية؛ إذ أعلنت وزارة الدفاع القطرية استمرار تصديها لعدد من الهجمات الجوية في سماء البلاد، فيما كشفت وزارة الداخلية القطرية عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية عقب الهجوم الإيراني.

وفي ذات السياق الأمني المتوتر، أطلقت السلطات البحرينية صفارات الإنذار للمرة الثانية هذا اليوم، في إطار تفعيل إجراءات الطوارئ والترقب السائدة في المنطقة لمواجهة أي تداعيات عسكرية إضافية.