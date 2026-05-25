غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف جنوب لبنان والبقاع الغربي

شفق نيوز- بيروت

شنت الطائرات الإسرائيلية، يوم الاثنين، سلسلة غارات مكثفة استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل عقب رصد مسيرة قادمة من الأراضي اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام، بأن الغارات طالت بلدات زبقين وصديقين والقليلة والمنصوري والحنية في قضاء صور، إلى جانب بلدات ياطر وحاريص وكفرا في قضاء بنت جبيل، فضلاً عن زوطر الشرقية ويحمر الشقيف وزبدين في قضاء النبطية.

كما تحدثت التقارير عن قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة استهدف بلدة الحنية ومحيطها في قضاء صور، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب.

وفي المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الأعلى بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، وفقاً لوسائل الإعلام، إنه رصد طائرة مسيرة سقطت قرب قواته العاملة في جنوب لبنان "من دون وقوع إصابات".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إذ تشهد جبهة جنوب لبنان منذ أيام، تصعيداً عسكرياً كبيراً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وتشن إسرائيل يومياً غارات على بلدات الجنوب اللبناني، فيما يرد حزب الله بإطلاق مسيرات لاستهداف القوات الإسرائيلية.