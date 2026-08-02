غارات إسرائيلية متواصلة على غزة.. 7 قتلى والعثور على 112 جثة تحت الأنقاض

شفق نيوز- القدس

قُتل سبعة فلسطينيين، يوم الأحد، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما أعلنت فرق الدفاع المدني انتشال 112 جثة من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة بمدينة غزة، في وقت تتواصل فيه الجهود للبحث عن عشرات المفقودين.

وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات منفصلة استهدفت مدينة غزة ودير البلح وخان يونس، فيما أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن الضربات أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن غارة أخرى استهدفت مستودعاً للأدوية والمستلزمات الطبية تابعاً لمستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى تدمير مخزنين من أصل أربعة وإلحاق أضرار جسيمة بالمخزنين الآخرين.

وأفادت الوزارة بأن شهر تموز الماضي شهد مقتل 152 شخصاً في القطاع، في أعلى حصيلة شهرية منذ مطلع العام، مشيرة إلى أن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي منذ تشرين الأول 2025 بلغ 1222 شخصاً.

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني إنجاز عملية بحث استمرت نحو أسبوعين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، أسفرت عن انتشال 112 جثة، بينها 40 طفلاً و38 امرأة وسبعة أشخاص من ذوي الإعاقة.

من جهته، أكد المشرف العام على مشروع انتشال الجثث في الدفاع المدني، العقيد محمد أبو دان، أن 157 جثة أخرى ما تزال تحت الأنقاض، بينما أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تواصل دعم فرق الإنقاذ في عمليات البحث وانتشال الضحايا.

ويأتي استمرار القصف رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيق "تقدم كبير" في الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أُبرم العام الماضي.