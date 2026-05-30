غارات إسرائيلية على قرى لبنانية وحزب الله يرد بالصواريخ والمسيّرات

جدد الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، الغارات الجوية على قرى لبنانية عدّة، فيما ردّ حزب الله اللبناني باستهداف مدن اسرائيلية وتجمعات للجنود بالصواريخ والمسيّرات.

وذكرت وسائل إعلام، أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة جوية على بلدة اللوبيه في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

وأضافت أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي المروانية في قضاء صيدا وزفتا في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق صواريخ في محاولات لاعتراض مسيرة رصدت شمالي إسرائيل بعد إطلاقها من لبنان، داعياً الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية في هذه المرحلة.

وأشار إلى رصد صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه إسرائيل وتم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة.

بدورها، أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إلى إطلاق صفارات الإنذار بمناطق عدة بالجليل الأعلى للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان.

وأوضحت أن صفارات إنذار أخرى انطلقت في نهاريا ورأس الناقورة ومناطق بالجليل تحذيرا من صواريخ من لبنان.

هذا وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إطلاق صفارات الإنذار في صفد لأول مرة منذ نحو شهر ونصف.

إلى ذلك، أعلن حزب الله اللبناني، قصف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي، بقذائف المدفعية في الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية جنوبي لبنان.

ولفت إلى استهداف تجمع لآليات الجيش الإسرائيلي بالصواريخ في بلدة بيت ليف جنوبي لبنان، فضلاً عن قصف تجمع للجنود، مشيراً إلى استهداف قوة إسرائيلية في ثكنة ليمان بمسيرة انقضاضية، بالإضافة إلى استهداف ثكنة شوميرا بمسيرة انقضاضية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد يوم أمس الجمعة، أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان وسيطرت على مواقع استراتيجية.

وأوصى الجيش الإسرائيلي، القيادة السياسية، يوم أمس الجمعة، بتكثيف الضربات والعمليات البرية في لبنان، وسط مخاوف من ضغوط أميركية على إسرائيل قريبا لوقف عملياتها في لبنان.