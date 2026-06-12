غارات جوية إسرائيلية على جنوبي لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

شن الجيش الإسرائيلي مجدداً، يوم الجمعة، غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية وعربية فإن الجيش الإسرائيلي شن مجدداً غارة جوية على بلدات مجدل زون، والبياض، في قضاء صور جنوبي لبنان.

كما شن غارة جوية على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، وقصفاً مدفعياً على محيط بلدة بلاط في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

في المقابل دوت صفارات الإنذار في غلاف غزة بسبب تشخيص خاطئ.

يأتي ذلك ضمن التصعيد المتواصل بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني من جهة أخرى.