غارات تستهدف الحديدة غربي اليمن

شفق نيوز- صنعاء

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الجمعة، نقلاً عن شهود عيان، بشن عدة غارات، تستهدف منطقة الحديدة غربي اليمن.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين، بأن غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة غربي اليمن.

في حين نقلت وسائل إعلام عربية، عن مصادر، حدوث انفجار بمخازن أسلحة في مدينة الحديدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستعتبر إيران مسؤولة عن أي هجمات جديدة يشنها الحوثيون في اليمن، مهدداً بتوجيه "عقاب عسكري كبير" لطهران وللحوثيين نفسهم.

يشار إلى أن الحوثيين أعلنوا عن غلق باب المندب أمام السفن السعودية، في حين أكد متحدث رسمي باسم "الحوثيين" إن حظر الملاحة البحرية الذي فرضته جماعته على السعودية، لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال المملكة السعودية فقط.