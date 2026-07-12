عُمان تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

شفق نيوز- مسقط

أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، يوم الأحد، استدعاء سفير إيران لتسليمه مذكرة احتجاج بعد تعرض عدة مواقع تابعة لها لاستهدافات بالمسيرات.

وذكرت الخارجية العُمانية في بيان، أنها "أعربت لسفير إيران عن استيائها من هذه الأعمال غير المسؤولة".

ودعت عُمان إلى "ضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار".

ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري، تدمير مراكز أميركية لوجستية لدعم السفن في ميناء الدقم في سلطنة عمان بهجوم مفاجئ.

وأعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني، يوم الأحد، عن شن ضربات صاروخية وعبر مسيرات، استهدفت عددا من "المصالح والقواعد الأميركية في الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان".