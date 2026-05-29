عون يدعو روبيو إلى بذل كل الجهود لوقف إطلاق النار في لبنان

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الجمعة، لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان، قبل الانتقال لأي خطوة أخرى.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان تابعته وكالة شفق نيوز إن "الرئيس عون تلقى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو".

وشدد عون، بحسب البيان، لروبيو على ضرورة "بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، مبيناً أن "وقف إطلاق النار هو المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى".

وأوضح عون، خلال الاتصال، أن "وقف إطلاق النار ممر ضروري لتهيئة الظروف لمعالجة مختلف الملفات المطروحة".

من جانبه شدد روبيو، لعون، على "التزام الولايات المتحدة بمساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة".

وأكد روبيو، دعم واشنطن لـ"استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه وحقه بتقرير مصيره".

يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان.

وقال نتنياهو خلال زيارته الحدود الشمالية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إن "قواتنا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مواقع استراتيجية"، متابعاً: "نعمل أيضا في بيروت والبقاع وعلى امتداد الجبهة بأكملها".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أوصى القيادة السياسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بتكثيف الضربات والعمليات البرية في لبنان، وسط مخاوف من ضغوط أميركية على إسرائيل قريبا لوقف عملياتها في لبنان.