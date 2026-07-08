عون: لن أقف متفرجاً والبلاد تُقاد نحو الهاوية خدمة لبلد آخر

شفق نيوز- بيروت

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الأربعاء، تمسكه بخيار المفاوضات مع إسرائيل، قائلاً إنه لن يقف متفرجاً فيما "تُقاد البلاد نحو الهاوية خدمة لبلد آخر".

وقال عون، في تصريحات صحفية: "مستمرون في قرار المفاوضات مع إسرائيل"، مضيفاً أنه اختار هذا المسار "لعدم ترك الوطن يُقاد نحو الهاوية خدمة لبلد آخر".

وأعرب عن توقعه أن تسفر زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نتائج إيجابية للبنان، مشيراً إلى أن أميركا تدعم التوصل إلى حل دائم للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى روما، التي تستضيف يومي 15 و16 تموز/يوليو الجولة السادسة من المحادثات بين الجانبين على مستوى السفراء، وذلك بعد سلسلة اجتماعات استضافتها واشنطن أعقبت توقيع اتفاق إطاري برعاية الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وينص الاتفاق الإطاري على تولي الجيش اللبناني بسط سلطته تدريجياً في جنوب البلاد، بالتزامن مع نزع سلاح حزب الله بدءاً من "مناطق تجريبية"، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في مراحل لاحقة.