عملية طعن تستهدف راكبين في محطة مترو أنفاق بطوكيو

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام يابانية، يوم الأربعاء، بإصابة راكبين جراء تعرضهما لهجوم طعن من قبل رجل يحمل سكيناً في إحدى محطات أنفاق مترو طوكيو خلال فترة الذروة المسائية، فيما أوضحت أن إصابة الشخصين لا يعتقد أنها مهددة للحياة.

وذكر تلفزيون إن.إتش.كيه. الياباني، أن المهاجم شوهد وهو يلوح بسكين مطبخ على رصيف المحطة على خط مترو نامبوكو.

واعتقلت شرطة طوكيو المشتبه به في الموقع بناء على شبه الشروع في قتل وتحقق معه.

ورفضت الشرطة تأكيد التقارير الإعلامية، قائلة إنه لا يوجد إعلان رسمي عن القضية.

وقالت الشركة المشغلة "طوكيو مترو" إنها علقت القطارات على الخط بشكل مؤقت لـ"تفتيش عربات" المترو، بحسب "د ب ا".

ورغم أن اليابان معروفة بالأمان، هناك عدد متزايد من الهجمات العشوائية في الأماكن العامة باستخدام السكاكين أو التفجيرات محلية الصنع في السنوات الأخيرة.