عمليات البحث مستمرة.. فقدان طفل قرب معبر نهري بين العراق وسوريا (صور وفيديو)

شفق نيوز- دمشق

ناشدت عائلة سورية من محافظة الحسكة، يوم الجمعة، المساعدة في العثور على طفلها ميران ديرسم داوود، بعد أن فُقد صباح أمس الخميس في معبر سيمالكا / فيشخابور الحدودي بين إقليم كوردستان العراق وسوريا.

وقالت سيدة من عائلة الطفل، لوكالة شفق نيوز، إن "ميران اختفى عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً أثناء وجوده في معبر سيمالكا ضمن الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ويعاني من اضطراب التوحد، ما يزيد من القلق على سلامته".

وأوضحت السيدة أن "إدارة معبر سيمالكا راجعت كاميرات المعبر يوم امس ولم تعثر عليه، وصباح اليوم أظهرت كاميرات المراقبة في معبر فيشخابور الطفل يقترب من نهر دجلة ويختفي بين الأشجار والزرع على ضفة النهر".

وعثرت عائلة الطفل اليوم على حذاء الطفل (جهة واحدة) بجانب ضفة نهر دجلة فيما فشلت مساعي البحث عنه بجهود أفراد عائلته من العثور عليه.

وتنحدر عائلة الطفل من قرية تل خنزير بريف عامودا في محافظة الحسكة وكانت والدته قد اصحبته في زيارة إلى سوريا بهدف العلاج قبل فقدانه في المعبر.

وناشدت العائلة فرق الغوص والدفاع المدني في سوريا والإقليم لتقديم المساعدة في عمليات البحث، مرجحين سقوط الطفل في النهر.