عمدة نيويورك: نتنياهو "مجرم حرب" وقد يتم اعتقاله بحال دخوله المدينة

شفق نيوز- واشنطن

وصف عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، يوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مجرم حرب"، فيما أكد أن إدارته لا تزال تناقش ما إذا كانت ستعتقله إذا زار المدينة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ممداني خلال مقابله مع برنامج "ذا إنترفيو" الذي تقدمه صحيفة "نيويورك تايمز"، في إشارة إلى مدينة لاهاي التي تحتضن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة: "أعتقد أن نتنياهو مكانه في لاهاي".

وأضاف: "أنه مجرم حرب صدرت بحقه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية. وما ستجدونه هو أن هذا رأي يتبناه كثيرون، وذلك ببساطة بسبب ما أفضت إليه أفعاله على مدى السنوات العديدة الماضية".

وأوضح ممداني: "سنفعل كل ما يسمح به القانون في مدينة نيويورك، لكننا لن نسن قوانيننا الخاصة لتحقيق ذلك".

وخلال حملته الانتخابية لمنصب العمدة العام الماضي، قال ممداني في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إنه سيأمر شرطة المدينة باعتقال نتنياهو، الذي يخوض بدوره معركة لإعادة انتخابه في إسرائيل.

وفي ذلك الوقت، أكد التزامه بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية دور نتنياهو في الحرب على غزة، وهي الحرب التي وصفها ممداني ولجنة تابعة للأمم المتحدة بأنها "إبادة جماعية".

وتطرق نتنياهو إلى تهديد ممداني باعتقاله خلال ظهور إذاعي أخير، قائلا إنه غير قلق، واتهم العمدة بدعم حركة "حماس".

وقال نتنياهو خلال مقابلة هذا الأسبوع مع سيد روزنبرغ، وهو إعلامي إذاعي محلي ومن المنتقدين الدؤوبين لممداني: "أعتقد أنه ينبغي عليه أن ينظر إلى من يدين ومن يمتدح. إنه يدين إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة التي تقف كتفا إلى كتف مع القيم الأمريكية".

وأضاف نتنياهو: "ومن الذي يدافع عنه؟ حماس، التي تدعو علنا إلى قتل كل يهودي على وجه الأرض، والتي ارتكبت تلك المجزرة المروعة، أسوأ مجزرة بحق اليهود منذ الهولوكوست"، مستطرداً بالقول: "أن ممداني لا يكترث إلى أن الذين يكرهون اليهود وإسرائيل يكرهون في نهاية المطاف أمريكا أيضا".

وتابع: "في الواقع أعتقد أنه يكره أمريكا في قرارة نفسه".

ولا يتحدث ممداني بإيجابية عن "حماس" عندما ينتقد نتنياهو، وقد أدان هجمات السابع من أكتوبر. كما جعل من انتقاداته الواسعة لإسرائيل محورا أساسيا في هويته السياسية، إذ يثير هذه القضية بشكل متكرر.