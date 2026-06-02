على وقع نيران الجنوب.. إسرائيل تفاوض لبنان في واشنطن

شفق نيوز- بيروت

انطلقت عصر الثلاثاء، الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، برعاية الولايات المتحدة بمقر وزارة الخارجية الأميركية.

بالتزامن مع المفاوضات، نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان الأولى كانت على محيط بلدة البيسارية في قضاء صيدا.

وشن الجيش الإسرائيلي كذلك غارتان على بلدتي السلطانية وبئر السلاسل، وغارات على بلدات زفتا والشرقية وحاروف جنوبي لبنان.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أبلغ واشنطن بأنه تلقى من رئيس البرلمان اللبناني ضمانات بأن حزب الله سيلتزم بوقف شامل لإطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل.

في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد مكالمة هاتفية مع بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين، أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الحزب لن يهاجمها، بل نقل تأكيد نتنياهو أنه لن يرسل قوات إلى بيروت، وأن أي قوات أرسلت إلى هناك أعيدت بالفعل.