إعلان حالة الطوارئ في مدينة أميركية وسط مخاوف من انفجار كبير

أعلنت السلطات الأميركية، يوم الأحد، حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، عقب تسرب كيمياوي خطير من منشأة صناعية في مدينة غاردن غروف، وسط مخاوف من انفجار محتمل لخزان يحتوي على مواد شديدة الاشتعال والسُمية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، يحتوي الخزان على آلاف اللترات من مادة "ميثيل ميثاكريلات" المستخدمة في صناعة البلاستيك والراتنجات، بعدما بدأ بإطلاق أبخرة سامة نتيجة ارتفاع حرارته وتعطّل صمامات الضغط فيه، ما صعّب على فرق الإطفاء السيطرة على الوضع.

وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء نحو 40 ألف شخص من المناطق المحيطة، مع إغلاق مدارس ومرافق عامة، وإنشاء مراكز إيواء طارئة للسكان.

وأكدت فرق الطوارئ أن الخطر لا يقتصر على احتمال الانفجار، بل يشمل أيضاً انتشار أبخرة قد تسبب أضراراً تنفسية خطيرة وتلوثاً بيئياً واسعاً.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إن الولاية سخّرت جميع مواردها للتعامل مع الحادث ومنع وقوع كارثة كيميائية، فيما تواصل فرق الإطفاء عمليات تبريد الخزان ومراقبته باستخدام طائرات مسيّرة وأجهزة استشعار حرارية.

وتشير التقارير إلى أن المادة المتسربة تُعد شديدة التطاير وقابلة للاشتعال، وقد تسبب تهيّجاً حاداً في الجهاز التنفسي والعينين والجلد، بينما حذّرت السلطات من أن أي انفجار محتمل قد يؤدي إلى أضرار واسعة في المناطق السكنية القريبة.