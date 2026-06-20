إعلان حالة التأهب القصوى في 60 مقاطعة فرنسية بسبب الحر

شفق نيوز- باريس

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفرنسية، يوم السبت، حالة التأهب البرتقالي في 60 إقليما في البلاد، بسبب موجة حر غير اعتيادية.

وذكرت الدائرة، أن "حالة التأهب البرتقالي سارية اليوم في 60 إقليما بسبب موجة الحر".

وفي الإجمال، صدر التحذير لما يزيد على ثلثي الأقاليم الفرنسية. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، يوم السبت، اجتماعا لخلية الأزمات بمشاركة 14 وزيرا، منهم وزراء الداخلية والقوات المسلحة والتعليم والصحة والعدل.

واجتاحت فرنسا موجة حر غير مسبوقة في شهر مايو، محطمة بذلك العديد من الأرقام القياسية التاريخية لهذا الشهر.

ووفقا لمعطيات خبراء الأرصاد، تجاوزت قيم درجات الحرارة المعدل المناخي بما يتراوح بين 10 و15 درجة مئوية. وعلى هذا الأساس، سُجِّل في عدد من المناطق الفرنسية أحر يوم في مايو على الإطلاق منذ بدء عمليات الرصد، وكان ذلك في 26 مايو/أيار.