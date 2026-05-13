إعلام إيراني: 1500 سفينة أجنبية تقف في هرمز بانتظار إذن طهران بالعبور

أفادت وكالة انباء "فارس" الإيرانية، يوم الأربعاء، بأن أكثر من 1500 سفينة أجنبية تقف على جانبي مضيق هرمز بانتظار الحصول على إذن من إيران بالعبور.

وكانت المملكة المتحدة، قد اعلنت، يوم امس الثلاثاء، أنها ستساهم بطائرات مسيّرة، وأخرى مقالتة، وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز.

من جهتها، أكدت القوات المسلحة الفرنسية، الأربعاء الماضي، بأن مجموعة حاملات طائرات تتحرك إلى البحر الأحمر استعداداً لمهمة مستقبلية محتملة.

وأضافت القوات، وفقاً لـ"رويترز"، أن التحرك يأتي ضمن خطة فرنسية بريطانية تتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد الماضي، من أن أي تحرك فرنسي بريطاني في مضيق هرمز بدعوى تعزيز حرية الملاحة يمثل "عسكرة" لممر مائي حيوي، مما يدفع طهران للرد.