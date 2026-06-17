إعلام إيراني ينفي إلغاء سفر وفد طهران المفاوض إلى سويسرا

شفق نيوز- طهران

نفت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، يوم الأربعاء، الأخبار المتداولة حول إلغاء سفر الوفد الإيراني المفاوض إلى سويسرا.

ونقلت "إرنا" عن مصدر قوله إن "الجهات المعنية باتخاذ القرار بإيران، ما تزال تدرس آلية إضفاء صفة رسمية على مذكرة التفاهم".

وأضاف المصدر: "لم يطرأ تغيير على برنامج مفاوضات سويسرا ولا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء سفر وفد إيران".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى "اتفاق سلام" ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 حزيران/ يونيو الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية السويسرية أنها على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر منذ عدة أيام، بهدف تسهيل اجتماع لبحث التوقيع المحتمل على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وكذلك تيسير وصول الوفود إلى سويسرا.