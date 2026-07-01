إعلام إيراني يكشف عن الشخصيات العراقية التي ستشارك بتشييع خامنئي

شفق نيوز- طهران

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الاربعاء، عن الشخصيات العراقية التي ستشارك بتشييع المرشد الراحل علي خامنئي.

ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية في خبر لها، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن الوفد العراقي الذي سيشارك بتشييع خامنئي، سيضم رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بالإضافة إلى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بالاضافة الى وفد كوردي موسع يضم قادة الحزبين في الإقليم الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكانت مصادر كشفت لوكالة شفق نيوز، منتصف الشهر الماضي، أنه من المقرر نقل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مطار النجف يوم 8 تموز المقبل، لغرض تشييعه في المحافظة.

وقالت، إن الجثمان سينقل من مدينة قم الإيرانية، وسيكون في استقباله عدد من المسؤولين والشخصيات الدينية والاجتماعية، وستُقام مراسم الاستقبال الرسمية في مطار النجف الدولي، قبل أن يُنقل الجثمان إلى الحرم العلوي لإقامة مراسم الزيارة والتوديع".

وأضاف أنه "عقب ذلك، يتوجه موكب التشييع إلى محافظة كربلاء، حيث يُنقل الجثمان إلى شارع العباس، وصولاً إلى منطقة بين الحرمين الشريفين، لإقامة مراسم تشييع جماهيري بمشاركة واسعة من المواطنين ومن ثم العودة الى مطار النجف وينقل الى مدينة مشهد".

وهذا إلى جانب مراسم التشييع في إيران، والتي ستمتد محاورها بين شارع دماوند، شارع انقلاب (الثورة)، شارع آزادي (الحرية)، والمشهد الممتد نحو طريق لشكري السريع، هي من بين الخيارات المطروحة والدراسة لإقامة هذه المراسم".

واغتيل خامنئي بأولى الغارات الأميركية الإسرائيلية على طهران يوم 28 شباط/ فبراير الماضي، بعد أن قاد إيران على مدى أكثر من 3 عقود، وخلفه ابنه مجتبى خامنئي في منصب المرشد الأعلى، علماً بأنه أصيب هو كذلك بتلك الضربات ولم تسجل له أي إطلالة علنية منذ توليه المنصب.