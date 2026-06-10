إعلام إيراني يتحدث عن اشتباكات مع البحرية الأميركية وانفجارات في مواقع جديدة

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، يوم الخميس، بوقوع اشتباكات مع القوات الأميركية في مياه الخليج وبحر قزوين، في تطور جديد يأتي بالتزامن مع موجة انفجارات طالت مناطق عدة جنوبي إيران.

ولم تورد الوكالة الإيرانية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاشتباكات أو مواقعها الدقيقة، كما لم يصدر على الفور تعليق رسمي من القيادة المركزية الأميركية بشأن ما أعلنته وسائل الإعلام الإيرانية.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي عدة انفجارات سُمع في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان، قرب المطار وقاعدة جوية في المنطقة.

كما نقلت وكالة "مهر" سماع صوت انفجار في بندر كنغان بمحافظة بوشهر جنوبي إيران، وهي منطقة ساحلية حساسة تقع على مقربة من منشآت وممرات بحرية مهمة في الخليج.

وتأتي هذه التطورات بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران للمساء الثاني توالياً، قالت إنها استهدفت مواقع متعددة رداً على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر والمتواصل"، فيما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم إن الهدف من الضربات هو الضغط على طهران للقبول باتفاق، مع الإقرار بأن التصعيد ينطوي على خطر مواجهة أوسع.