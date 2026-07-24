إعلام إيراني: وفد عُماني يصل طهران لبحث إدارة هرمز

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، عصر الجمعة، بوصول وفد دبلوماسي عُماني إلى العاصمة طهران لبحث آليات إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

واتفقت سلطنة عُمان وإيران، في 11 تموز/ يوليو الجاري، على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية بشأن ضمان سلامة الملاحة وحريتها في مضيق هرمز.

وتنص المادة الخامسة من "مذكرة تفاهم إسلام آباد" الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في حزيران/ يونيو 2026، على التزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز لضمان المرور الآمن للسفن وإزالة العوائق العسكرية.

وتتمسك إيران بضرورة التنسيق معها قبل عبور السفن الممر الواقع ضمن مياهها الإقليمية في المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات العالمية لإمدادات الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت دخلت فيه المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 8 تموز/ يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 حزيران/ يونيو الماضي.

وجاء إعلان ترمب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.