إعلام إيراني: واشنطن توافق على رفع العقوبات النفطية

شفق نيوز- طهران

كشف مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وافقت في نصها الجديد على رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال فترة التفاوض.

وقال المصدر، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن طهران ما تزال تصر على رفع جميع العقوبات المفروضة عليها، في إطار المباحثات الجارية بين الجانبين.

وأضاف أن واشنطن عرضت أيضاً "رفع عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" خلال مسار التفاوض.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني نصاً تفاوضياً جديداً يتضمن 14 بنداً، في إطار المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة، أن النص الإيراني الجديد يركز على مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة من جانب الولايات المتحدة، دون الكشف عن تفاصيل البنود المطروحة أو طبيعة الرد الأمريكي المتوقع.

هذا وكشف مصدر باكستاني أن بلاده قدمت، يوم أمس، مقترحاً إيرانيا معدلاً إلى الجانب الأميركي، مؤكداً أن البلدين يواصلان تغيير شروطهما، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".