إعلام إيراني: مقترح طهران الجديد لإنهاء الحرب متكون من 14 بنداً

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني نصاً تفاوضياً جديداً يتضمن 14 بنداً، في إطار المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من فريق التفاوض، أن النص الإيراني الجديد يركز على مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة من جانب الولايات المتحدة، دون الكشف عن تفاصيل البنود المطروحة أو طبيعة الرد الأمريكي المتوقع.

وكشف مصدر باكستاني أن بلاده قدمت ليل أمس مقترحاً إيرانيا معدلاً إلى الجانب الأميركي. وأكد أن البلدين يواصلان تغيير شروطهما، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكان ترمب وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى طهران أمس، مؤكداً أن الوقت ينفد. وقال في منشور على منصته تروث سوشيال:" من الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء"، وفق تعبيره.