إعلام إيراني: قصف يستهدف عدة مدن بينها بندر عباس

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء نقلا عن مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في بندر عباس، في حين ذكرت مصادر محلية أخرى أن غارات صاروخية وجوية استهدفت مناطق في لارك، مع ورود تقارير تفيد بوقوع أربعة انفجارات قوية في كونارك.

وأشارت تسنيم إلى تفعيل الدفاع الجوي في بندر عباس، كما وردت أنباء عن سماع دوي 6 انفجارات في كونارك وتشابهار، نقلا عن سكان تلك المنطقتين.

وبحسب مراسل تسنيم مع مصادر مطلعة، لا يزال موقع هذه الانفجارات مجهولاً، وتقوم قوات الأمن بالتحقيق في الأمر، مشيراً إلى أن الوضع هادئ حاليًا، ولم تُسمع أي أصوات انفجارات حتى الآن.

وأضافت تسنيم أنه تم استهداف عدة سفن مخالفة في مضيق هرمز، في حين أشارت إلى أن الدفاعات الجوية في بندر عباس تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة انتحارية أميركية من طراز لوكاس.

وأوضحت أن بعض المصادر المحلية في تشابهار تعتقد أن موقع الانفجار مرتبط بكونارك، وأن سكان تشابهار سمعوا دوي انفجار كونارك، ولم تُصدر السلطات الرسمية أي تعليق حتى الآن بشأن هذه الانفجارات.

إلى ذلك نفى أفاد مراسل وكالة تسنيم، في محافظة فارس، بأن الأخبار المنشورة عن هجوم أميركي على مدينة لارك وسيريك غير صحيحة.

من جانبها قالت محافظة هرمزجان: "لم نشهد أي حوادث في مدينة سيريك حتى الآن".

ورغم الهدنة التي تم عقدها سابقاً بين واشنطن وطهران، لكن الضربات الجوية بين الجانبين عادت منذ أيام، حيث قامت القوات الأميركية باستهداف مواقع إيرانية، في حين ردت طهران باستهداف ما تصفه بالمصالح الأميركية في دول الخليج والمنطقة.