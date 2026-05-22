إعلام إيراني: فريق التفاوض مع واشنطن لم يصل لاتفاق

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الجمعة، بأن فريق التفاوض الإيراني مع واشنطن، لم يصل لاتفاق مع الولايات المتحدة.

ونقل الإعلام الإيراني، عن مصدر قريب من فريق التفاوض قوله: "تسنّى إحراز تقدم في بعض القضايا، لكن لن يتم التوصل إلى اتفاق لحين حل جميع المسائل الخلافية".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، قد أفاد مساء اليوم الجمعة، بأن المفاوضات مع إيران "مرهقة للغاية" ولم تسفر عن تقدم كبير حتى الآن، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترمب محبط وطرح تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة وإعلان النصر وإنهاء الحرب.

وذكر الموقع نقلاً عن مسؤول أميركي قوله إن "المفاوضات مرهقة للغاية والمسودات تنتقل ذهاباً وإياباً يومياً دون إحراز تقدم كبير".

كما نقل عن مصدر مقرب من ترمب قوله إن "الرئيس الأميركي شعر بإحباط متزايد خلال الأيام القليلة الماضية"، كاشفاً أن "الرئيس طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة وإعلان النصر وإنهاء الحرب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، لا تعني التوصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ولا يزال وقف إطلاق النار الهش قائماً في الحرب التي بدأت بضربات جوية أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، دون تحقيق أي تقدم كبير، مع تعثر المفاوضات وسط حصار أميركي للموانئ الإيرانية وإبقاء طهران مضيق هرمز في حكم المغلق.