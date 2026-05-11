إعلام إيراني: طهران لم توافق على تسليم "الغبار النووي"

نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مقرب من فريق إيران المفاوض، يوم الاثنين، موافقة طهران على إخراج المواد النووية المخصبة من البلاد.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن الإيرانيين طلبوا من أميركا استعادة الغبار النووي من المنشآت المدمرة لعدم امتلاكهم التقنية اللازمة.

ويوم أمس، أعلن ترمب، أن الرد الإيراني، بشأن المقترح الأميركي لإنهاء الحرب "غير مقبول على الإطلاق".

وكتب ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" قائلاً: "لقد قرأتُ للتو الرد الصادر عن ما يُسمّى بـ(ممثلي) إيران. لا يعجبني، إنه غير مقبول إطلاقاً شكراً لاهتمامكم بهذه المسألة".