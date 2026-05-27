إعلام إيراني: طهران تعهدت بإعادة حركة السفن في هرمز لما قبل الحرب بشهر

شفق نيوز- طهران

أعلن التلفزيون الإيراني، يوم الأربعاء، أن طهران ستدير مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان، وتعهدت بإعادة حركة عبور السفن لما قبل الحرب بشهر.

وقال التلفزيون الإيراني، إن السفن العسكرية غير مشمولة في مسودة الاتفاق.

وأضاف، أن طهران تعهدت ⁠بإعادة ⁠عبور السفن التجارية لمضيق هرمز إلى ما قبل ⁠الحرب خلال ⁠شهر واحد.

وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أن مسودة مذكرة التفاهم تنص على انسحاب القوات الأميركية من محيط إيران ورفع الحصار البحري.

ويأتي هذا في وقت أعلن فيه نائب رئيس مجموعة المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني، اللواء ناصر آراسته، أن الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج "انتهى فعلياً"، سواء اندلعت الحرب أم لم تندلع، مؤكداً أن أي مواجهة مقبلة ستتحول إلى "حرب عابرة للأقاليم" تمتد من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى فرض "واقع جديد" في مضيق هرمز، يمنع مرور أي سفينة أجنبية دون إذن مسبق من القوة البحرية للحرس الثوري، كاشفاً عن تحرك إيراني - عُماني مشترك لتدوين قوانين جديدة للملاحة في المضيق، ضمن ما وصفه باستراتيجية إنهاء النفوذ الأمريكي والأوروبي في الخليج.