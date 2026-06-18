إعلام إيراني: طهران تعلق المفاوضات مع واشنطن حتى تتوقف حرب لبنان

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء الخميس، بأن الفريق المفاوض الإيراني قرر تعليق أي جولات أو محادثات تكميلية مع الولايات المتحدة إلى حين التأكد بشكل كامل من توقف الهجمات على لبنان، والتزام واشنطن العملي ببنود الاتفاق المتعلقة بالوضع اللبناني.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن القرار جاء على خلفية استمرار الهجمات الإسرائيلية، في وقت تؤكد فيه طهران أن تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بوقف الحرب في لبنان، يمثل شرطاً أساسياً للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات.

وأضافت أن الجانب الإيراني يشترط التحقق من التنفيذ الفعلي للتعهدات الأميركية قبل استئناف أي حوار إضافي، مشيرة إلى أن استمرار الاعتداءات يقوض فرص المضي قدماً في المسار التفاوضي.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب فجر اليوم، تضمنت بنوداً تتعلق بوقف التصعيد في لبنان وضمان احترام سيادته ووحدة أراضيه، إلا أن طهران تتهم إسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني، وتحمّل واشنطن مسؤولية ضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق.

من جهتها، حذرت وكالة "تسنيم" الإيرانية من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان قد يدفع طهران إلى اللجوء لخيارات متعددة، بما في ذلك تعليق أو إلغاء جولات التفاوض المقبلة مع الولايات المتحدة، معتبرة أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مرهون بوقف العمليات العسكرية في لبنان.

وقالت الوكالة إن مذكرة تفاهم إسلام آباد التي وقعها رئيسا إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب على مختلف الجبهات، تنص في بندها الأول بشكل صريح على ضرورة وقف الحرب في لبنان وضمان سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية واصلت، منذ الليلة الماضية، شن هجمات على جنوب لبنان، الأمر الذي اعتبرته دليلاً على عدم تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها الواردة في البند الأول من المذكرة حتى الآن.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الإيرانيين وأعضاء الفريق المفاوض أكدوا خلال الأسابيع الماضية أن طهران ستتعامل مع نصوص المذكرة وتفسيراتها المحتملة بما ينسجم مع مصالح إيران ومحور المقاومة، مشددين على عدم وجود أي تراجع عن هذا الموقف.

ورأت "تسنيم" أن عدم تنفيذ البنود الصريحة للمذكرة قد يرسل إشارات خاطئة إلى الخصوم بشأن آلية تفسير بقية البنود، بما قد ينعكس على الخطوات اللاحقة في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة.

وتابعت أن جميع الخيارات الإيرانية لا تزال مطروحة، موضحة أن طهران قد تلجأ إلى تعليق أو إلغاء المفاوضات المقبلة، أو إعادة فرض قيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز ووقف مسار إعادة فتحه، أو اللجوء إلى الخيار العسكري والرد الصاروخي على الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الجمع بين أكثر من خيار يبقى احتمالاً قائماً.

وأكدت الوكالة أن طهران لا تفصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وترى أن واشنطن تتحمل مسؤولية كبح جماح تل أبيب إذا كانت ترغب في تنفيذ مذكرة التفاهم، مضيفة أن الادعاءات الأميركية بشأن استقلالية القرار الإسرائيلي لن تؤثر في الحسابات الإيرانية.

واعتبرت أن إطلاق مفاوضات جديدة بشأن ملفات أخرى في الوقت الراهن سيكون خطوة غير مناسبة، مرجحة أن يكون ذلك سبب تردد الفريق المفاوض الإيراني في عقد الاجتماع الذي كان مقرراً يوم الجمعة في جنيف، في ظل عدم حسم قرار السفر إلى سويسرا حتى الآن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد مساء الخميس، إن الولايات المتحدة تتوقع وقفاً تاماً لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل.

ويشهد جنوب لبنان اشتباكات مستمرة في وقت وقعت فيه إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تلزم الأطراف بإنهاء العمليات العسكرية على الجبهات كافة.

وجاء في نصها: "تعلن إيران والولايات المتحدة وحلفاؤهما عن إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان".

وأكدت: "يلتزم الطرفان بعدم شن حروب أو عمليات عسكرية، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة، وضمان سيادة وسلامة لبنان، على أن يؤكد الاتفاق النهائي هذا الإنهاء الدائم للحرب".