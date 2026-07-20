إعلام إيراني: انفجارات في قشم وبندرعباس وبوشهر (تحديث)

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات قرب سيريك وقشم وبندرعباس وبوشهر النووية.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية أن بعض المصادر المحلية أفادت خلال الساعات القليلة الماضية بسماع دوي انفجارات قادمة من البحر.

وأشارت إلى تفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد.

من جانبها، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بسماع أصوات انفجارات قادمة من البحر في جزيرة قشم جنوبي البلاد.

بدورها، أكدت وكالة "إيسنا" سماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

ويأتي هذا بعد ساعات من هجوم استهدف شمال غرب مدينة شيراز الإيرانية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أعلنت في وقت مبكر من اليوم الاثنين، انتهاء الليلة التاسعة على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بقدراتها البحرية والصاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف مواقع أميركية في البحرين والكويت في استهداف هو الثاني خلال اليوم الاثنين.