إعلام إيراني: دوي انفجار في شيراز

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجار شمال غرب مدينة شيراز.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن "التقارير الأولية تشير إلى هجوم على نقطة داخل المدينة خلال الغارة الجوية".

وأشارت الوكالة إلى "عدم وجود أي خسائر بالأرواح".

فيما بينت وسائل إعلام عربية، أن موقع الضربة هو قرب مجمع الصناعات الإلكترونية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أعلنت في وقت مبكر من اليوم الاثنين، انتهاء الليلة التاسعة على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بقدراتها البحرية والصاروخية.

وقبل قليل أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف مواقع أميركية في البحرين والكويت في استهداف هو الثاني خلال اليوم الاثنين.