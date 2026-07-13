إعلام إيراني: دوي انفجارات جديدة جنوبي البلاد

شفق نيوز- طهران

أفاد الإعلام الإيراني، الاثنين، بدوي انفجارات جديدة جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "مهر"، عن سكان محليين سماعهم دوي انفجارات في محيط مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي إيران.

وبينت "مهر"، أن أصوات الانفجارات سُمعت على مسافة بعيدة من المدينة ويبدو أنها تركزت في الساحل الغربي لمدينة بندر عباس، مشيرة إلى إمكانية وقوع اشتباكات في المسطح المائي للخليج ومضيق هرمز.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، تنفيذ موجة أخرى من الضربات ضد إيران، ⁠حيث استهدفت مواقع متعددة بذخائر دقيقة التوجيه.