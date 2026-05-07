إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية غرب طهران

شفق نيوز- طهران

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء الخميس، تفعيل الدفاعات الجوية غربي العاصمة طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الدفاعات الجوية تتصدى لـ"أهداف معادية" غرب العاصمة طهران.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مسؤول عسكري قوله إن "وحدات معادية" في مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية عقب هجوم شنه الجيش الأميركي على ناقلة نفط إيرانية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن دوي انفجارات بندر عباس مرتبط بمواجهة دفاعية مع "طائرتين صغيرتين".

وأفادت وكالة "مهر" بسماع دوي انفجارات في قشم.

وتقع جزيرة قشم في الخليج العربي قبالة الساحل الجنوبي لإيران بالقرب من مضيق هرمز.

إلى ذلك، نقلت القناة 15 العبرية عن مسؤول قوله إن "لا علاقة لإسرائيل بالأحداث الليلة في إيران".