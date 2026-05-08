إعلام إيراني: الاشتباكات في هرمز توقفت وهناك احتمالية لتجددها

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، يوم الجمعة، بتوقف الاشتباكات في مضيق هرمز، وسط الإشارة لاحتمالية تجددها.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصدر عسكري إيراني: بعد تبادل لإطلاق النار مع القوات الأميركية، توقفت الاشتباكات الآن".

وأضافت "مع ذلك، إذا ما عزم الأميركيون على دخول الخليج مجددًا أو إلحاق الضرر بالسفن الإيرانية، فسيتلقون ردًا حاسمًا. لذا، يبقى احتمال عودة هذه الاشتباكات في المنطقة قائمًا".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، باندلاع اشتباكات متفرقة بين القوات الإيرانية وسفن حربية أميركية في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، أن "اشتباكات متفرقة تدور منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأميركية في مضيق هرمز"، مؤكدة استمرار التوتر العسكري في المنطقة.