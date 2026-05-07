إعلام أميركي: غضب سعودي وراء تراجع ترمب عن "مشروع الحرية"

شفق نيوز- واشنطن

أفادت مصادر لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، يوم الخميس، بأن السعودية كانت وراء تراجع ترمب عن "مشروع الحرية" في مضيق هرمز.

وقالت المصادر، إن التراجع المفاجئ لترمب عن "مشروع الحرية" لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، جاء عقب قرار السعودية بتعليق استخدام الجيش الأميركي لقواعدها وأجوائها في العملية.

وأضافت، أن ترمب أطلق "مشروع الحرية" لتأمين السفن بمضيق هرمز بقرار منفرد عبر "السوشيال ميديا" دون تنسيق مع الحلفاء.

وأوضحت المصادر، أن السعودية أبدت استياءها من المفاجأة وردت بمنع استخدام قاعدة الأمير سلطان أو الأجواء السعودية للعملية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعلّق مؤقتاً "مشروع الحرية"، وهو تحرك عسكري يهدف إلى مساعدة السفن التجارية على المرور عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى تقدم في مفاوضات مع إيران وإلى طلب من باكستان ودول أخرى.