إعلام أميركي: روسيا زودت إيران بمعدات وواشنطن قدمت عرضاً لطهران

شفق نيوز/ واشنطن

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم السبت، أن روسيا زودت إيران بمعدات عسكرية عبر بحر قزوين، فيما تحدثت صحيفة "نيويورك بوست"، عن عرض واشنطن لطهران مقابل تخفيف العقوبات.

وأوردت "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن روسيا صدّرت مكونات طائرات مسيّرة إلى إيران عبر بحر قزوين، في خطوة تساعد طهران على إعادة بناء قدراتها.

وأضافت الصحيفة، بحسب المسؤولين، أن روسيا توفر لإيران سلعاً كانت تمر عادة عبر مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر، أن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل وقف تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح مضيق هرمز.