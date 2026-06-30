إعلام عبري: نتنياهو وكاتس يجرون جولة ميدانية في جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أجريا جولة ميدانية في جنوب لبنان.

وتأتي هذه الزيارة وسط استمرار الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية باستهداف إسرائيل، أمس الاثنين، عدة مناطق على طول الحدود، بما في ذلك المنطقة الواقعة بين قنطرة ودير سرياني، وبلدة حداثا (بلدة بنت جبيل)، وعدة مناطق قرب نهر الليطاني.

كما رُصدت أيضاً أنشطة طائرات مسيّرة في منطقتي الزهراني وإبل الساقي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافاً تابعة لحزب الله، بما في ذلك مراكز القيادة ومنصات إطلاق الصواريخ والأنفاق تحت الأرض، رداً على انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس في بيان مشترك ليل الأحد الماضي أن قواتهما دمرت نفقاً لحزب الله بطول 200 متر في جنوب لبنان، بعد شنها سلسلة غارات.

وبموجب الاتفاق الإطاري الذي نشرت الخارجية الأميركية نصه، يتعين على الجيش اللبناني أن يستعيد "سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية"، بعد "التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها، وهو ما سيتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب تدريجاً من الأراضي اللبنانية".

وأورد الاتفاق أنه "سيتم تفصيل عناصر هذه العملية في ملحق أمني يُعد بدعم كامل من الولايات المتحدة، ويشكل مكملاً لهذا الاتفاق الإطار". إلا أن نص الملحق لم ينشر بعد.

وخلال مراسم توقيع الاتفاق الجمعة الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التزام بلاده "تعزيز قدرات الجيش اللبناني وإمكاناته، بما يمكنه من بسط سيادة الدولة بصورة أكثر فاعلية على كامل الأراضي اللبنانية"، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم 30 مليون دولار، تحقيقاً لهذه الغاية.