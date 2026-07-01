إعلام عبري: مقتل شخص حاول طعن شرطي إسرائيلي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، بإطلاق النار على شخص حاول طعن شرطي إسرائيلي في منطقة اللد، قرب مطار بن غوريون.

وقالت القناة "12" العبرية، إن إطلاق النار أسفر عن مقتل منفذ محاولة الطعن في اللد برصاص قوات الشرطة. وبين فترة وأخرى، ينفذ أشخاصاً محاولات طعن مختلفة بحق إسرائيليين من العسكريين والمدنيين، وخصوصاً في المناطق التي تضم سكاناً أصليين من العرب، فيما قُتل العديد من العناصر الأمنية الإسرائيلية.